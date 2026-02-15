Logo R7.com
Documentário do grupo de K-Pop The Rose estreia nos cinemas brasileiros

Longa traz olhar íntimo sobre jornada dos integrantes da banda e busca desconstruir estereótipos sobre ídolos asiáticos

Geek Record News

  • Google News

O documentário The Rose: Come Back to Me chega aos cinemas brasileiros neste sábado (14). O longa traz um olhar íntimo sobre a jornada dos integrantes do grupo de K-Pop. A produção acompanha o dia a dia da turnê de retorno dos artistas e os conflitos com a indústria musical coreana.

O documentário promete desconstruir estereótipos sobre ídolos asiáticos e redefinir o que significa ser uma banda de rock atualmente. Formado por quatro integrantes, The Rose é considerado um dos nomes mais influentes do indie rock global.

