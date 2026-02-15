Documentário do grupo de K-Pop The Rose estreia nos cinemas brasileiros

O documentário The Rose: Come Back to Me chega aos cinemas brasileiros neste sábado (14). O longa traz um olhar íntimo sobre a jornada dos integrantes do grupo de K-Pop . A produção acompanha o dia a dia da turnê de retorno dos artistas e os conflitos com a indústria musical coreana.



O documentário promete desconstruir estereótipos sobre ídolos asiáticos e redefinir o que significa ser uma banda de rock atualmente. Formado por quatro integrantes, The Rose é considerado um dos nomes mais influentes do indie rock global.



Análises, entrevistas e as principais notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!