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Phillip Phillips lança clipe de 'Homesick' e inicia nova fase

Cantor norte-americano aborda a saudade de casa e o desafio de equilibrar fama e vida familiar

Geek Record News|Do R7

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cantor norte-americano Phillip Phillips lançou o clipe da sua nova música Homesick, que aborda na letra a saudade de casa e o desafio de equilibrar fama e vida familiar. 


Este lançamento marca um novo capítulo na carreira do artista após resolver questões judiciais com sua antiga gravadora. 

Conhecido por vencer o reality show American Idol em 2012, Phillip conquistou sucesso mundial com seu hit Home.


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