Longa de ação com Jason Statham estreia nos cinemas

Em 'Missão Refúgio', Mason é um homem assombrado por traumas do passado, que vive completamente isolado numa ilha remota. Tudo muda quando durante uma forte tempestade no mar, ele salva Jessie. Mas o ato heroico de Mason desencadeia uma implacável caçada.



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