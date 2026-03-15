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Longa de ação com Jason Statham estreia nos cinemas

Protagonista encara fantasmas do passado e luta para proteger jovem em perigo

Geek Record News|Do R7

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Em 'Missão Refúgio', Mason é um homem assombrado por traumas do passado, que vive completamente isolado numa ilha remota. Tudo muda quando durante uma forte tempestade no mar, ele salva Jessie. Mas o ato heroico de Mason desencadeia uma implacável caçada.

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