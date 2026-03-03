Logo R7.com
Novos episódios de Bridgerton exploram romance proibido

Quarta temporada da série de sucesso é estrelada por Luke Thompson e Yerin Ha

Geek Record News|Do R7

A quarta temporada da série Bridgerton já está disponível para os fãs no streaming, com oito episódios. A nova fase da produção mergulha em um relacionamento proibido entre Benedict Bridgerton (Luke Thompson) e Sophie Beckett (Yerin Ha), que vive como empregada na casa da família após ser rejeitada por sua madrasta. 


Sophie enfrenta o desafio diário de esconder os sentimentos por Benedict, que se vê dividido entre duas mulheres sem saber que ambas são a mesma pessoa. O dilema amoroso é central para os novos episódios, que prometem uma adaptação fiel aos livros originais da saga literária amada pelos fãs.

