Morte do cantor Prince completa 10 anos
Faixa semi-inédita do artista norte-americano foi lançada nesta semana
O cantor e compositor Prince deixou um legado na música pop.
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