Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Morte do cantor Prince completa 10 anos

Faixa semi-inédita do artista norte-americano foi lançada nesta semana

Geek Record News|Do R7

  • Google News

O cantor e compositor Prince deixou um legado na música pop.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Música
  • estados-unidos
  • famosos-e-celebridades
  • morte

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.