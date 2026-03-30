Miley Cyrus retorna como ‘Hannah Montana’ em especial de 20 anos da série

Após 20 anos, Miley Cyrus retorna ao papel de Hannah Montana em um especial criado para celebrar o aniversário da série. A produção revisita cenários icônicos e conta com participações de Selena Gomez e Chappell Roan . O programa está disponível no streaming e promete emocionar os fãs com muita nostalgia

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!