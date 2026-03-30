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Miley Cyrus retorna como ‘Hannah Montana’ em especial de 20 anos da série

Produção revisita momentos marcantes da série e conta com participações especiais de Selena Gomez e Chappell Roan

Geek Record News|Do R7

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Após 20 anos, Miley Cyrus retorna ao papel de Hannah Montana em um especial criado para celebrar o aniversário da série. A produção revisita cenários icônicos e conta com participações de Selena Gomez e Chappell Roan. O programa está disponível no streaming e promete emocionar os fãs com muita nostalgia

 
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