Governador do Mato Grosso participa de feira agrícola

A cidade de Primavera do Leste, no Mato Grosso, recebe até o dia 21 a Farm Show, uma das principais feiras agrícolas do estado.

O evento reúne produtores rurais, especialistas e autoridades locais, incluindo o governador Mauro Mendes. Durante a feira, os participantes têm a oportunidade de trocar conhecimentos sobre tecnologia e compartilhar experiências para aprimorar a produtividade no campo.

