Governo se reúne para lançamento de carta para COP30

O lançamento da Carta da Presidência COP30 e os seus principais objetivos, aconteceu, nesta segunda-feira (10). O presidente do encontro, Embaixador André Corrêa do Lago, e a diretora-executiva (CEO) da COP30, Ana Toni, participaram de uma entrevista coletiva, no Palácio Itamaraty, e explicaram mais sobre o evento, que ocorrerá em novembro em Belém (PA).

