Groenlândia realiza eleições legislativas nesta terça-feira (11) Record News|Do canal Record News no YouTube 11/03/2025 - 19h30 (Atualizado em 12/03/2025 - 07h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A maior ilha do mundo, a Groenlândia, realiza hoje eleições legislativas. O local voltou aos noticiários recentemente após o presidente americano, Donald Trump, dizer ter interesse no território. Atualmente, a Groenlândia pertence à Dinamarca, mas virou alvo dos americanos. A eleição de hoje vai renovar as 31 cadeiras do parlamento do país, que terá pela frente o desafio de abordar a principal pauta eleitoral: a independência do país.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews