Homem aciona escorregador inflável de avião e é retirado de voo

Um passageiro causou o atraso de quatro horas em um voo da Latam com destino a Salvador (BA) após acionar o escorregador inflável traseiro da aeronave momentos antes da decolagem no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A companhia aérea retirou o homem do avião.

