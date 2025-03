Homem morre horas após ser resgatado de lago congelado Record News|Do canal Record News no YouTube 13/03/2025 - 17h00 (Atualizado em 13/03/2025 - 18h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Equipes de resgate realizaram uma força-tarefa para salvar um homem que patinava quando a superfície do gelo cedeu. Socorristas usaram um barco para romper as camadas congeladas e, com o auxílio de um helicóptero, retiraram a vítima da água. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. Alguns agentes apresentaram sintomas leves de hipotermia, mas estão fora de perigo. O caso aconteceu no estado do Michigan, Estados Unidos.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews