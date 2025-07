CEO da Nvidia se torna sexto mais rico do mundo após valorização recorde Jensen Huang ultrapassa Bernard Arnault com fortuna de R$ 827 bilhões Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 18h09 (Atualizado em 16/07/2025 - 18h09 ) twitter

CEO da Nvidia se torna a sexta pessoa mais rica do mundo com fortuna de mais de R$ 800 bilhões

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, subiu no ranking dos mais ricos do mundo ao atingir um patrimônio de US$ 148 bilhões, equivalente a R$ 827 bilhões. Esse crescimento na fortuna acompanhou a valorização significativa da Nvidia, que se tornou a primeira empresa a alcançar um valor de mercado de US$ 4 trilhões. Com essa ascensão, Huang ultrapassou Bernard Arnault, dono da LVMH, ocupando agora a sexta posição entre os mais abastados globalmente. A conquista reflete tanto o sucesso individual quanto o impacto da Nvidia no mercado tecnológico global.

Assista ao vídeo - CEO da Nvidia se torna a sexta pessoa mais rica do mundo com fortuna de mais de R$ 800 bilhões

