Onça-preta é registrada pela primeira vez na Serra do Tombador Animal raro destaca conservação no Cerrado goiano Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 16h01 (Atualizado em 14/07/2025 - 16h01 )

Uma onça-preta foi registrada pela primeira vez na Reserva Natural Serra do Tombador, em Cavalcante, Goiás. As imagens foram capturadas por armadilhas fotográficas entre março e maio deste ano, evidenciando a importância da reserva para a proteção da biodiversidade no Cerrado. Este animal é uma variação genética rara da onça-pintada, espécie ameaçada de extinção.

André Zechin, gerente de reservas da Fundação Grupo Boticário, destacou a raridade deste acontecimento, explicando que apenas 10% das onças-pintadas possuem a mutação genética que resulta em uma pelagem mais escura. A onça-preta é um predador de topo de cadeia que requer um ambiente bem protegido para sobreviver.

A principal ameaça à espécie é a caça e o desmatamento do Cerrado, que resulta na perda de habitat. A presença deste predador indica um ecossistema saudável e bem mantido, abrigando também outras espécies como antas e queixadas.

