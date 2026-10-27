Entenda as diferenças entre a suposta fuga de Flávio Bolsonaro e o caso Carla Zambelli
'Não se trata exatamente do mesmo caso', afirma entrevistada em relação às diferenças entre os dois
A Polícia Federal investiga uma possível fuga de Flávio Bolsonaro para a Argentina após o candidato perder as eleições presidenciais. Senador teria cruzado a fronteira para depois viajar aos Estados Unidos clandestinamente.
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