A imprensa alemã divulgou que um satélite com uma ogiva nuclear capaz de destruir equipamentos de comunicação e observação está prestes a ser lançado pela Rússia em até dois meses.



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