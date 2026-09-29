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Arqueólogos iniciam escavações em sítio de 12 mil anos

Pesquisadores esperam encontrar antigas moradias e estruturas de uso público

News das 10|Do R7

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Arqueólogos voltaram a escavar um dos sítios arqueológicos mais antigos e misteriosos do mundo.

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