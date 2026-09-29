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Estônia acusa Rússia de ser responsável por ataque

Alvo foi empresa fornecedora de veículos terrestres não tripulados para a Ucrânia

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A Estônia acusou a Rússia de ser responsável por um ataque contra o prédio de uma empresa de defesa estoniana ocorrido em agosto.

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