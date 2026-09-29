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Coreia do Norte critica acordo entre EUA e Coreia do Sul

Segundo Pyongyang, aprovação para construção aumenta a instabilidade regional

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O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte acusou os Estados Unidos de aumentar a instabilidade regional na Ásia.

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