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Rússia diz que negociações sobre controle de armas já deveriam ter sido retomadas

Segundo Kremlin, divergências com os EUA sobre conflito na Ucrânia têm impedido conversas

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As negociações entre Rússia e Estados Unidos sobre o controle de armas enfrentam um impasse.

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