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China e EUA concordaram com redução recíproca de tarifas

Decisão abrange cerca de US$ 60 bilhões de produtos, incluindo grãos e eletrodomésticos

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A China e os Estados Unidos chegaram a um consenso para reduzir as tarifas sobre US$ 60 bilhões em mercadorias importadas.

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