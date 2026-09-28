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Coreia do Sul convoca embaixador ucraniano para explicações

Zelensky revelou transferência de soldados norte-coreanos para Seul e negou confidencialidade

Conexão Record News|Do R7

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O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul convocou o embaixador ucraniano para esclarecer a divulgação pública sobre a transferência de dois prisioneiros de guerra norte-coreanos para Seul.




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