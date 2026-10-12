'Precisei me tornar um empresário para ser um médico melhor', afirma empreendedor
Casal de empreendedores compartilha como construiu uma clínica em um ecossistema de cuidado e experiência
No programa Inovação e Negócios desta segunda-feira (12), recebeu o casal de empreendedores André de Oliveira e Bruna Guimarães. Em 2020, Bruna conta que foi convidada pelo marido, juntando as habilidades e competências para montar a UNIC.
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