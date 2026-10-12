'Precisei me tornar um empresário para ser um médico melhor', afirma empreendedor

No programa Inovação e Negócios desta segunda-feira (12), recebeu o casal de empreendedores André de Oliveira e Bruna Guimarães. Em 2020, Bruna conta que foi convidada pelo marido, juntando as habilidades e competências para montar a UNIC.





“Trabalhar em casal, a gente sabe que tem adversidades e dificuldades. Então, foi assim que a gente decidiu quais eram as habilidades que eu dominava, e quais eram as competências e habilidades que ele dominava. E, com isso, a gente conseguiu fazer uma gestão 360, trazer bastante aprimoramento nos processos e ter consistência nessa evolução da nossa empresa.”





André conta que, além de ser cirurgião, precisava do lado empresário para atender melhor os clientes. Para isso, ele viu necessidade de criação de um time para processos de atendimento e experiências boas aos pacientes. “Eu precisei me tornar um empresário para ser um médico melhor. Então, desde o início, eu já consegui ver a importância disso para o paciente. Eu acho que foi aí que a gente surgiu com a ideia da UNIC mesmo.”





aqui