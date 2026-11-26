Descarte irregular: Brasil ainda tem lixões em 28,9% dos municípios
Último prazo legal para encerramento desses espaços terminou em 2024
A erradicação dos lixões no Brasil enfrenta desafios mesmo após o prazo legal ter expirado há dois anos.
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