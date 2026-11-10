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COP31 começa sem os EUA e disputa por dinheiro do clima

ONU destaca efeitos do El Niño e alta no petróleo, mas cobra ação dos países

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A COP31 é realizada na Turquia, com um foco em ações concretas contra as mudanças climáticas. Mais uma vez, os EUA não participam.

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