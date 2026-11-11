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Ministério da Saúde alerta para alta de Covid em 18 estados

Episódios de síndrome respiratória aguda grave foram considerados; risco é baixo

Jornal da Record News|Do R7

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Os casos de Covid-19 têm aumentado em mais da metade dos estados do Brasil nas últimas seis semanas.

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