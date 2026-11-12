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MEC homologa regras para uso de IA nas escolas no Brasil

Diretrizes vão da educação infantil ao ensino superior e formação de professores

Jornal da Record News|Do R7

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O MEC (Ministério da Educação) homologou na quarta-feira (12) as diretrizes do uso da inteligência artificial na educação do país.

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