MEC homologa regras para uso de IA nas escolas no Brasil
Diretrizes vão da educação infantil ao ensino superior e formação de professores
O MEC (Ministério da Educação) homologou na quarta-feira (12) as diretrizes do uso da inteligência artificial na educação do país.
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