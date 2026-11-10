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Enem tem SUS na redação e 'testlets' no primeiro dia de prova

Exame reuniu diferentes questões em torno do mesmo texto ou material de apoio

Jornal da Record News|Do R7

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O primeiro dia do Enem 2026 trouxe mudanças significativas, entre elas a ampliação dos "testlets", metodologia que agrupa questões em torno de um único texto.

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