Lula reúne economistas para apaziguar relação com o mercado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se nesta quinta-feira (5) com ministros e economistas para discutir estratégias econômicas visando melhorar a relação com o mercado financeiro.



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