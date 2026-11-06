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Lula reúne economistas para apaziguar relação com o mercado

Eduardo Moreira, Laura Carvalho e ex-ministro Guido Mantega estavam presentes

Jornal da Record News|Do R7

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se nesta quinta-feira (5) com ministros e economistas para discutir estratégias econômicas visando melhorar a relação com o mercado financeiro.

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