A coordenadora de pós-graduação e professora de economia da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) Cristina Helena Pinto de Mello comenta o ajuste fiscal que está sendo debatido no Congresso Nacional.



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