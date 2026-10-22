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Lula sanciona perdão de dívidas e aumento do teto do MEI

Texto também prevê compra de débitos com bancos por meio de leilão

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A lei que altera as condições para microempreendedores individuais foi sancionada nesta quarta-feira (21) e entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2027. Veja análise.

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