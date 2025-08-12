Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Record News

Acidente em Diadema resulta em morte de jovem após colisão com caminhão

Impacto lança ocupantes contra o para-brisa; motorista sobrevive

Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Dois amigos voltavam de uma festa quando colidiram com a traseira de um caminhão na Avenida Piraporinha, em Diadema, região metropolitana de São Paulo. O impacto foi tão intenso que ambos foram arremessados contra o para-brisa do veículo. O motorista foi levado ao hospital e está em condição estável, enquanto o passageiro, de 28 anos, faleceu no local.

A Polícia Civil realizou a perícia no local do acidente, coletando provas e documentando a cena. O evento causou transtornos no tráfego até que o carro e o caminhão fossem removidos. As investigações sobre as circunstâncias do acidente continuam.

Veja também


William Pedro, o 'Alemão', nega envolvimento com o homicídio cometido em 2022

Link Record News playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.