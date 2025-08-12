Acidente em Diadema resulta em morte de jovem após colisão com caminhão Impacto lança ocupantes contra o para-brisa; motorista sobrevive Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 22h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 22h00 ) twitter

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Dois amigos voltavam de uma festa quando colidiram com a traseira de um caminhão na Avenida Piraporinha, em Diadema, região metropolitana de São Paulo. O impacto foi tão intenso que ambos foram arremessados contra o para-brisa do veículo. O motorista foi levado ao hospital e está em condição estável, enquanto o passageiro, de 28 anos, faleceu no local.

A Polícia Civil realizou a perícia no local do acidente, coletando provas e documentando a cena. O evento causou transtornos no tráfego até que o carro e o caminhão fossem removidos. As investigações sobre as circunstâncias do acidente continuam.

