Discussão em corrida de aplicativo termina em confusão policial

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Incidente em BH envolve motorista de aplicativo e casal de passageiros.

Casal derrama bebida no carro, ignorando a orientação do motorista.

Discussão sobre custo de limpeza resulta em agressão física.

Polícia é acionada e um dos passageiros feridos recebe atendimento médico.

Motorista de aplicativo acusa passageiro de agressão em Belo Horizonte (MG)

Um incidente envolvendo um motorista de aplicativo e um casal de passageiros em Belo Horizonte resultou em uma confusão que chamou a atenção da polícia. A situação começou quando o casal derramou bebida no veículo, desrespeitando a orientação do motorista de não viajar com copos.

O motorista pediu que as bebidas fossem descartadas antes do início da viagem, mas os passageiros insistiram em levá-las. Durante o trajeto de 25 minutos, o casal ofereceu ao motorista uma quantia de R$200 como garantia caso derramassem a bebida, mas ele recusou a oferta.

Ao chegarem ao destino, o motorista constatou que o banco estava molhado e cobrou o custo da limpeza do casal. A cobrança gerou uma discussão acalorada que evoluiu para agressão física. Segundo relatos, um dos passageiros foi empurrado contra o vidro do carro durante o confronto.

A polícia foi acionada e um dos passageiros feridos foi levado para atendimento médico na UPA Pampulha antes de ser conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu em Belo Horizonte envolvendo um motorista de aplicativo e um casal de passageiros?

Um motorista de aplicativo teve um conflito com um casal de passageiros após eles derramarem bebida no veículo, desrespeitando a orientação do motorista de não viajar com copos.

Qual foi a reação do motorista quando os passageiros começaram a derramar a bebida?

O motorista pediu que as bebidas fossem descartadas antes da viagem, mas os passageiros insistiram em levá-las, oferecendo R$200 como garantia caso derramassem a bebida, oferta que o motorista recusou.

Como a situação evoluiu após o casal chegar ao destino?

Ao chegar, o motorista verificou que o banco estava molhado e cobrou o custo da limpeza do casal, o que gerou uma discussão que escalou para agressão física, resultando em um dos passageiros sendo empurrado contra o vidro do carro.

Qual foi a ação da polícia após o incidente?

A polícia foi acionada e um dos passageiros feridos foi levado para atendimento médico na UPA Pampulha antes de ser conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

Motorista de aplicativo acusa passageiro de agressão em Belo Horizonte (MG)

Discussão começou depois que casal derramou bebida no banco do automóvel

