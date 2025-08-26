Discussão em corrida de aplicativo termina em confusão policial
Casal derrama bebida em carro de aplicativo, gerando conflito em BH
Um incidente envolvendo um motorista de aplicativo e um casal de passageiros em Belo Horizonte resultou em uma confusão que chamou a atenção da polícia. A situação começou quando o casal derramou bebida no veículo, desrespeitando a orientação do motorista de não viajar com copos.
O motorista pediu que as bebidas fossem descartadas antes do início da viagem, mas os passageiros insistiram em levá-las. Durante o trajeto de 25 minutos, o casal ofereceu ao motorista uma quantia de R$200 como garantia caso derramassem a bebida, mas ele recusou a oferta.
Ao chegarem ao destino, o motorista constatou que o banco estava molhado e cobrou o custo da limpeza do casal. A cobrança gerou uma discussão acalorada que evoluiu para agressão física. Segundo relatos, um dos passageiros foi empurrado contra o vidro do carro durante o confronto.
A polícia foi acionada e um dos passageiros feridos foi levado para atendimento médico na UPA Pampulha antes de ser conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.
