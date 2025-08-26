Logo R7.com
Discussão em corrida de aplicativo termina em confusão policial

Casal derrama bebida em carro de aplicativo, gerando conflito em BH

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Incidente em BH envolve motorista de aplicativo e casal de passageiros.
  • Casal derrama bebida no carro, ignorando a orientação do motorista.
  • Discussão sobre custo de limpeza resulta em agressão física.
  • Polícia é acionada e um dos passageiros feridos recebe atendimento médico.

 

Motorista de aplicativo acusa passageiro de agressão em Belo Horizonte (MG)
Motorista de aplicativo acusa passageiro de agressão em Belo Horizonte (MG)

Um incidente envolvendo um motorista de aplicativo e um casal de passageiros em Belo Horizonte resultou em uma confusão que chamou a atenção da polícia. A situação começou quando o casal derramou bebida no veículo, desrespeitando a orientação do motorista de não viajar com copos.

O motorista pediu que as bebidas fossem descartadas antes do início da viagem, mas os passageiros insistiram em levá-las. Durante o trajeto de 25 minutos, o casal ofereceu ao motorista uma quantia de R$200 como garantia caso derramassem a bebida, mas ele recusou a oferta.

Ao chegarem ao destino, o motorista constatou que o banco estava molhado e cobrou o custo da limpeza do casal. A cobrança gerou uma discussão acalorada que evoluiu para agressão física. Segundo relatos, um dos passageiros foi empurrado contra o vidro do carro durante o confronto.

A polícia foi acionada e um dos passageiros feridos foi levado para atendimento médico na UPA Pampulha antes de ser conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.


Perguntas e Respostas

O que aconteceu em Belo Horizonte envolvendo um motorista de aplicativo e um casal de passageiros?

Um motorista de aplicativo teve um conflito com um casal de passageiros após eles derramarem bebida no veículo, desrespeitando a orientação do motorista de não viajar com copos.


Qual foi a reação do motorista quando os passageiros começaram a derramar a bebida?

O motorista pediu que as bebidas fossem descartadas antes da viagem, mas os passageiros insistiram em levá-las, oferecendo R$200 como garantia caso derramassem a bebida, oferta que o motorista recusou.


Como a situação evoluiu após o casal chegar ao destino?

Ao chegar, o motorista verificou que o banco estava molhado e cobrou o custo da limpeza do casal, o que gerou uma discussão que escalou para agressão física, resultando em um dos passageiros sendo empurrado contra o vidro do carro.

Qual foi a ação da polícia após o incidente?

A polícia foi acionada e um dos passageiros feridos foi levado para atendimento médico na UPA Pampulha antes de ser conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

Assista ao vídeo - Motorista de aplicativo acusa passageiro de agressão em Belo Horizonte (MG)

Discussão começou depois que casal derramou bebida no banco do automóvel

