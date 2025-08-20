Golpe do falso advogado usa IA para enganar clientes
Criminosos imitam advogados para solicitar dinheiro de vítimas
Criminosos estão utilizando inteligência artificial para simular a voz de advogados e enganar clientes, solicitando dinheiro sob o pretexto de dar continuidade a processos judiciais. Um advogado teve seu material de divulgação em redes sociais usado para treinar a tecnologia, resultando em um golpe que causou prejuízo de mais de R$ 2 mil a um cliente.
O golpe envolve o envio de áudios falsos para clientes que aguardam decisões judiciais. No caso relatado, um cliente foi induzido a transferir dinheiro acreditando que estava em contato com seu advogado, que supostamente confirmava a liberação de um benefício social.
A Ordem dos Advogados do Brasil está em alerta e orienta os profissionais a registrarem ocorrências na polícia e a incluírem cláusulas específicas em seus contratos sobre solicitações de pagamento. A recomendação é que clientes confirmem contatos apenas por canais oficiais para evitar fraudes. Foram registrados mais de 500 casos desse tipo entre 2024 e 2025, destacando a importância de medidas de segurança digital.
Os dados sensíveis dos processos jurídicos disponíveis na internet sem proteção adequada facilitam o trabalho dos golpistas. É essencial confirmar a autenticidade das comunicações recebidas através dos canais oficiais estabelecidos entre cliente e advogado.
