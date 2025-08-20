Golpe do falso advogado usa IA para enganar clientes Criminosos imitam advogados para solicitar dinheiro de vítimas Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 19h12 (Atualizado em 20/08/2025 - 19h12 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Criminosos usam inteligência artificial para simular a voz de advogados.

A fraude envolve o envio de áudios falsos solicitando dinheiro a clientes.

A Ordem dos Advogados do Brasil recomenda medidas de segurança para prevenir golpes.

Mais de 500 casos de fraude foram registrados entre 2024 e 2025, destacando a necessidade de proteção de dados.

Criminosos estão utilizando inteligência artificial para simular a voz de advogados e enganar clientes, solicitando dinheiro sob o pretexto de dar continuidade a processos judiciais. Um advogado teve seu material de divulgação em redes sociais usado para treinar a tecnologia, resultando em um golpe que causou prejuízo de mais de R$ 2 mil a um cliente.

O golpe envolve o envio de áudios falsos para clientes que aguardam decisões judiciais. No caso relatado, um cliente foi induzido a transferir dinheiro acreditando que estava em contato com seu advogado, que supostamente confirmava a liberação de um benefício social.

A Ordem dos Advogados do Brasil está em alerta e orienta os profissionais a registrarem ocorrências na polícia e a incluírem cláusulas específicas em seus contratos sobre solicitações de pagamento. A recomendação é que clientes confirmem contatos apenas por canais oficiais para evitar fraudes. Foram registrados mais de 500 casos desse tipo entre 2024 e 2025, destacando a importância de medidas de segurança digital.

Os dados sensíveis dos processos jurídicos disponíveis na internet sem proteção adequada facilitam o trabalho dos golpistas. É essencial confirmar a autenticidade das comunicações recebidas através dos canais oficiais estabelecidos entre cliente e advogado.

Como os criminosos estão utilizando a inteligência artificial para enganar clientes?

Criminosos estão simulando a voz de advogados por meio da inteligência artificial, enviando áudios falsos e solicitando dinheiro sob a justificativa de dar continuidade a processos judiciais.

Qual foi o impacto financeiro do golpe recentemente reportado?

Um caso específico resultou em um prejuízo de mais de R$ 2 mil a um cliente, que foi induzido a transferir dinheiro acreditando estar em contato com seu advogado.

O que a Ordem dos Advogados do Brasil recomenda para evitar fraudes?

A Ordem dos Advogados do Brasil orienta que os profissionais registrem ocorrências na polícia, incluam cláusulas específicas em seus contratos sobre solicitações de pagamento e que os clientes confirmem contatos somente por canais oficiais.

Quantos casos de fraudes desse tipo foram registrados entre 2024 e 2025?

Foram registrados mais de 500 casos de fraudes envolvendo o uso de inteligência artificial para simular advogados entre 2024 e 2025, evidenciando a necessidade de medidas de segurança digital.

