Golpista se passa por recrutadora e engana candidatos em Curitiba Mulher é presa após coletar dados bancários e fotos para reconhecimento facial 08/08/2025 - 15h59

Em Curitiba, uma mulher identificada como Evelyn foi presa após enganar candidatos a emprego ao se passar por recrutadora. Ela oferecia vagas com salários atrativos e coletava dados bancários e fotos dos candidatos para reconhecimento facial.

Os candidatos eram atraídos por propostas online e, ao chegarem ao escritório alugado temporariamente, eram submetidos a uma prova de 70 questões. Miguel percebeu a tentativa de reconhecimento facial e evitou o procedimento, enquanto Rovan teve suas fotos capturadas durante o teste.

A Polícia Militar foi acionada por uma das vítimas e prendeu a suspeita em flagrante por estelionato. Para esconder as provas, a mulher tentou destruir seu celular jogando-o pela janela, mas o dispositivo foi recuperado pelas autoridades. A polícia investiga se há mais vítimas do golpe.

