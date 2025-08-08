Golpista se passa por recrutadora e engana candidatos em Curitiba
Mulher é presa após coletar dados bancários e fotos para reconhecimento facial
Em Curitiba, uma mulher identificada como Evelyn foi presa após enganar candidatos a emprego ao se passar por recrutadora. Ela oferecia vagas com salários atrativos e coletava dados bancários e fotos dos candidatos para reconhecimento facial.
Os candidatos eram atraídos por propostas online e, ao chegarem ao escritório alugado temporariamente, eram submetidos a uma prova de 70 questões. Miguel percebeu a tentativa de reconhecimento facial e evitou o procedimento, enquanto Rovan teve suas fotos capturadas durante o teste.
A Polícia Militar foi acionada por uma das vítimas e prendeu a suspeita em flagrante por estelionato. Para esconder as provas, a mulher tentou destruir seu celular jogando-o pela janela, mas o dispositivo foi recuperado pelas autoridades. A polícia investiga se há mais vítimas do golpe.
