Golpista se passa por recrutadora e engana candidatos em Curitiba

Mulher é presa após coletar dados bancários e fotos para reconhecimento facial

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Uma mulher chamada Evelyn foi presa em Curitiba por se passar por recrutadora.
  • Ela enganava candidatos a emprego, coletando dados bancários e fotos para reconhecimento facial.
  • Candidatos eram atraídos por propostas online e submetidos a uma prova antes de serem enganados.
  • A Polícia Militar prendeu a suspeita durante uma ação em flagrante, recuperando provas que ela tentou destruir.

 

Em Curitiba, uma mulher identificada como Evelyn foi presa após enganar candidatos a emprego ao se passar por recrutadora. Ela oferecia vagas com salários atrativos e coletava dados bancários e fotos dos candidatos para reconhecimento facial.

Os candidatos eram atraídos por propostas online e, ao chegarem ao escritório alugado temporariamente, eram submetidos a uma prova de 70 questões. Miguel percebeu a tentativa de reconhecimento facial e evitou o procedimento, enquanto Rovan teve suas fotos capturadas durante o teste.

A Polícia Militar foi acionada por uma das vítimas e prendeu a suspeita em flagrante por estelionato. Para esconder as provas, a mulher tentou destruir seu celular jogando-o pela janela, mas o dispositivo foi recuperado pelas autoridades. A polícia investiga se há mais vítimas do golpe.

Vítimas relatam que, durante o crime, a suspeita recolhia dados bancários e tirava fotos para reconhecimento facial

