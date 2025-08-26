Motociclista morre após se enroscar em linha de pipa com cerol em Campinas Gilberto Dias de Oliveira não resistiu aos ferimentos causados pela linha cortante Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 19h33 (Atualizado em 26/08/2025 - 19h33 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Motociclista Gilberto Dias de Oliveira, de 48 anos, morreu em Campinas após um acidente com linha de pipa com cerol.

Ele sofreu um corte profundo no pescoço enquanto pilotava sua moto e não resistiu aos ferimentos.

O acidente ocorreu em uma avenida movimentada; Gilberto tentou parar e remover a linha, mas perdeu muito sangue.

O uso de cerol é crime no Brasil e a moto de Gilberto não tinha antena corta pipa, um item de segurança importante.

Motociclista morre após se enroscar em linha de pipa com cerol em Campinas (SP)

Em Campinas, um trágico acidente envolvendo uma linha de pipa com cerol resultou na morte do motociclista Gilberto Dias de Oliveira, de 48 anos. Ele sofreu um corte profundo no pescoço enquanto pilotava sua moto no domingo (24). Apesar do socorro rápido, Gilberto não resistiu aos ferimentos.

A moto de Gilberto não possuía antena corta pipa, um item de segurança que pode prevenir acidentes desse tipo. O uso de cerol em linhas de pipa é crime no Brasil, sujeito a detenção e multas.

Gilberto trabalhava como entregador por aplicativo, era casado e deixa filhos.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu com o motociclista Gilberto Dias de Oliveira em Campinas?

Gilberto Dias de Oliveira, de 48 anos, morreu após se enroscar em uma linha de pipa com cerol enquanto pilotava sua moto em uma avenida movimentada.

Qual é a legislação referente ao uso de cerol em linhas de pipa no Brasil?

O uso de cerol em linhas de pipa é considerado crime no Brasil, passível de detenção e multas.

Qual era a profissão de Gilberto e como ele era descrito pessoalmente?

Gilberto trabalhava como entregador por aplicativo, era casado e deixa filhos.





