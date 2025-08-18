Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Ônibus desgovernado assusta Hortolândia

Veículo sem motorista causa danos em imóveis e para após colidir com poste

Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Um ônibus desgovernado provocou danos em Hortolândia, São Paulo.
  • O veículo sem motorista atingiu uma casa e dois comércios antes de colidir com um poste.
  • Um carro conseguiu evitar uma colisão direta ao engatar marcha à ré durante o incidente.
  • As causas do acidente estão sendo investigadas, com suspeita de falha no freio de mão.

 

Um ônibus sem motorista desceu descontrolado por uma rua de Hortolândia, no interior de São Paulo, atingindo uma casa e dois comércios antes de parar ao colidir com um poste.

Durante sua trajetória desgovernada, um carro que vinha na direção oposta conseguiu evitar uma colisão direta ao engatar marcha à ré. O veículo danificou um portão residencial e interrompeu o abastecimento de água ao quebrar um relógio de água.

Pedaços do para-choque ficaram espalhados pelo local. As causas do acidente estão sob investigação, com suspeitas de que o motorista não acionou o freio de mão ao estacionar.

O que aconteceu em Hortolândia recentemente?

Um ônibus sem motorista desceu descontrolado por uma rua, atingindo uma casa e dois comércios antes de parar ao colidir com um poste.


Como o ônibus conseguiu se mover sem motorista?

O ônibus começou a se mover sozinho, invadiu a contramão e subiu na calçada, causando danos ao longo de sua trajetória.

Quais foram os danos causados pelo acidente?

O veículo danificou um portão residencial e quebrou um relógio de água, o que interrompeu o abastecimento de água na área.


O que está sendo feito para entender as causas do acidente?

As causas do acidente estão sob investigação, com suspeitas de que o motorista não acionou o freio de mão ao estacionar.

Veja também


Cliente reclamou do serviço e foi espancado pelo proprietário com chutes e socos; agressor foi preso

Link Record News playlist

1/10

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.