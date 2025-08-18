Ônibus desgovernado assusta Hortolândia
Veículo sem motorista causa danos em imóveis e para após colidir com poste
Um ônibus sem motorista desceu descontrolado por uma rua de Hortolândia, no interior de São Paulo, atingindo uma casa e dois comércios antes de parar ao colidir com um poste.
Durante sua trajetória desgovernada, um carro que vinha na direção oposta conseguiu evitar uma colisão direta ao engatar marcha à ré. O veículo danificou um portão residencial e interrompeu o abastecimento de água ao quebrar um relógio de água.
Pedaços do para-choque ficaram espalhados pelo local. As causas do acidente estão sob investigação, com suspeitas de que o motorista não acionou o freio de mão ao estacionar.
