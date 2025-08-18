Ônibus desgovernado assusta Hortolândia Veículo sem motorista causa danos em imóveis e para após colidir com poste Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 19h57 (Atualizado em 18/08/2025 - 19h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um ônibus desgovernado provocou danos em Hortolândia, São Paulo.

O veículo sem motorista atingiu uma casa e dois comércios antes de colidir com um poste.

Um carro conseguiu evitar uma colisão direta ao engatar marcha à ré durante o incidente.

As causas do acidente estão sendo investigadas, com suspeita de falha no freio de mão.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um ônibus sem motorista desceu descontrolado por uma rua de Hortolândia, no interior de São Paulo, atingindo uma casa e dois comércios antes de parar ao colidir com um poste.

Durante sua trajetória desgovernada, um carro que vinha na direção oposta conseguiu evitar uma colisão direta ao engatar marcha à ré. O veículo danificou um portão residencial e interrompeu o abastecimento de água ao quebrar um relógio de água.

Pedaços do para-choque ficaram espalhados pelo local. As causas do acidente estão sob investigação, com suspeitas de que o motorista não acionou o freio de mão ao estacionar.

O que aconteceu em Hortolândia recentemente?

Um ônibus sem motorista desceu descontrolado por uma rua, atingindo uma casa e dois comércios antes de parar ao colidir com um poste.

‌



Como o ônibus conseguiu se mover sem motorista?

O ônibus começou a se mover sozinho, invadiu a contramão e subiu na calçada, causando danos ao longo de sua trajetória.

Quais foram os danos causados pelo acidente?

O veículo danificou um portão residencial e quebrou um relógio de água, o que interrompeu o abastecimento de água na área.

‌



O que está sendo feito para entender as causas do acidente?

As causas do acidente estão sob investigação, com suspeitas de que o motorista não acionou o freio de mão ao estacionar.

Veja também

‌



Cliente reclamou do serviço e foi espancado pelo proprietário com chutes e socos; agressor foi preso

Link Record News playlist 1 / 10 Modo teatro Reproduzindo Dono de pet shop é preso após agredir idoso que reclamou de atendimento no RJ Jovens usam pista de corrida para dar ‘grau’ de bicicleta motorizada e colocam atletas em risco Ônibus sem motorista desce rua desgovernado, bate em casa, lojas e provoca pânico no interior de SP Mulher aplica golpe em clientes ao roubar seus dados bancários e pedir empréstimos Polícia divulga imagens de suspeito de estuprar mulher que voltava da academia em Campo Grande (MS) Homem morre após carro colidir com a traseira de um caminhão em Diadema (SP) Líder de facção apontado como mandante de assassinato diz que largou o crime para virar empresário Stalker é preso após ir até a casa da vítima e ser linchado por vizinhos Criminosos usam carro roubado para arrombar e roubar loja no Paraná Caminhoneiro é flagrado transportando casa de madeira como se fosse carga

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!