Suspeito de triplo homicídio é capturado após deixar celular cair Criminoso foi identificado e detido Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 22h00 (Atualizado em 31/07/2025 - 22h00 )

Suspeito de triplo homicídio é preso através de celular que deixou cair durante fuga, no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu Luiz Felipe Martins, suspeito de participar de um triplo homicídio ocorrido em um bar durante uma festa em dezembro de 2024. Três pessoas morreram e duas ficaram feridas no ataque. Luiz Felipe, conhecido como Parazinho, foi identificado após deixar cair seu celular durante a fuga, o que permitiu aos policiais contatar um parente que formalizou a denúncia.

O ataque aconteceu enquanto ocorria um amigo oculto entre as vítimas, que estavam no local sem ligação com milicianos presentes no bar. O vídeo do incidente mostra o momento em que Luiz Felipe abandona seu telefone, posteriormente recuperado pela perícia e usado para sua identificação.

A polícia informou que os autores do ataque fazem parte do Comando Vermelho da comunidade Grão-Pará. Até agora, Luiz Felipe é o único dos cinco suspeitos capturados. A busca pelos outros envolvidos continua, com mandados de prisão sendo expedidos.

Assista ao vídeo - Suspeito de triplo homicídio é preso através de celular que deixou cair durante fuga, no RJ

