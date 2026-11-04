Ação da PM no centro de SP termina em confusão

Comerciantes do Brás , região central de São Paulo , relataram que a policiais militares recolheram parte das mercadorias de diversos vendedores ambulantes e agiram com violência durante a operação.



Imagens gravadas por testemunhas mostram agentes nas ruas e diversos produtos dos ambulantes , espalhados pelo chão. Segundo a PM, a ação teve como objetivo coibir o comércio clandestino e, apesar das apreensões, ninguém ficou ferido.



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