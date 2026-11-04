Ação da PM no centro de SP termina em confusão
Operação foi contra comércio ilegal e vendedores tiveram mercadorias recolhidas
Comerciantes do Brás, região central de São Paulo, relataram que a policiais militares recolheram parte das mercadorias de diversos vendedores ambulantes e agiram com violência durante a operação.
Imagens gravadas por testemunhas mostram agentes nas ruas e diversos produtos dos ambulantes, espalhados pelo chão. Segundo a PM, a ação teve como objetivo coibir o comércio clandestino e, apesar das apreensões, ninguém ficou ferido.
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