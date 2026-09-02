SUS vai oferecer três novos remédios para câncer de pulmão
Medicações de alta tecnologia devem ajudar 1.900 pacientes a partir de outubro
O SUS (Sistema Único de Saúde) vai oferecer, a partir de outubro, três novos medicamentos para o tratamento do câncer de pulmão.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Ministro Dias Toffoli suspende campanha de Renan Santos
Decisão apontou que não foram apresentados todos os perfis de redes sociais
Trump suspende entrevistas para vistos de imigrantes
Suspensão é temporária e agendamentos já marcados estão sendo remanejados
SBP alerta sobre uso inadequado de canetas emagrecedoras
Medicamentos para tratar obesidade devem ter indicação e acompanhamento médico
Lula defende negociação sobre tarifas em conversa com Trump
Líderes também falaram sobre cooperação no combate ao crime organizado
Óculos inteligente é alvo de investigação no Brasil
Entidades nacionais alegam que produto permite gravações discretas de terceiros
STF amplia Lei Maria da Penha para casos sem vínculo doméstico
Decisão determina aplicação da legislação independente da relação íntima de afeto
Tempo seco acende alerta para cuidados com a saúde
Cenário favorece o agravamento de doenças respiratórias
Agência manda rede social suspender transmissões ao vivo
Discord tem três dias úteis para cumprir decisão até que segurança seja comprovada
Inflação desacelera e fica em 0,07% no fechamento de julho
No acumulado do ano, o índice é de 3,44% e, nos últimos 12 meses, de 4,44%
Desenrola Adimplentes: medida para informais e beneficiários do FIES começa a valer
Programa prevê linhas de crédito especiais e renegociação com juros menores
Tremor de magnitude 7,4 deixa mais de 200 mortos na Colômbia
Dezenas de pessoas ficaram feridas; presidente do país decretou estado de calamidade
Inmet emite alerta vermelho para tempestades no RS
Território gaúcho tem previsão de rajadas de vento e chuvas fortes
Anúncios falsos nas redes simulam 'Desenrola Brasil'
Publicidades miram público que busca renegociação de dívidas
Guarda civis disparam e são a segunda maior força do país
Número de agentes chega a 107 mil; polícias militares somam 413 mil profissionais
Foguete da SpaceX entra em rota de colisão com satélite
Parte da aeronave está no espaço desde 2025, após missão para transportar itens