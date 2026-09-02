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Jornal da Record News

SUS vai oferecer três novos remédios para câncer de pulmão

Medicações de alta tecnologia devem ajudar 1.900 pacientes a partir de outubro

Jornal da Record News|Do R7

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O SUS (Sistema Único de Saúde) vai oferecer, a partir de outubro, três novos medicamentos para o tratamento do câncer de pulmão.

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