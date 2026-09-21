Mundo pode ter déficit de 11 milhões de médicos até 2030
Relatório diz que um quarto dos profissionais deve aposentar na próxima década
A OMS (Organização Mundial da Saúde) emitiu um alerta para uma possível escassez global de profissionais da saúde a partir de 2030.
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