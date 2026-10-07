'Casa mais solitária do mundo' ganha sistema de energia solar

Era uma casa muito isolada, a da ilha de Elliðaey, parte do arquipélago das Ilhas Westman na Islândia. Não tinha vizinhos nem estradas. A área da ilha não passa dos 0,45 km² e o local serve de refúgio para caçadores. Anteriormente abastecida por geradores, a modernidade alcançou a 'casa mais solitária do mundo', que agora recebeu um sistema de painéis solares.



Para instalar o sistema, foi preciso usar o mesmo guincho que antes era utilizado para levar combustível e botijões de propano até o alto do penhasco. A energia já é suficiente para abastecer um fogão, uma chaleira, a iluminação e equipamentos de comunicação. Com a nova tecnologia, a expectativa é reduzir as viagens de abastecimento e os custos para manter a casa.



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