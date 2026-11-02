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Filme 'Ana, en passant' estreia nos cinemas nesta quinta-feira (5)

É o primeiro longa de animação dirigido por uma mulher negra brasileira nas telonas

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O filme Ana, en passant, da diretora Fernanda Salgado, chega aos cinemas nesta quinta-feira (5). Este é o primeiro longa-metragem de animação dirigido por uma mulher negra no Brasil a ser exibido nas telonas.

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