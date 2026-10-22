Pediatras alertam para riscos da IA em brinquedos
Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou nota com orientações para os pais
A Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu um alerta sobre os riscos dos brinquedos que utilizam inteligência artificial. Esses dispositivos, cada vez mais comuns, interagem com crianças por meio de conversas automatizadas, mas levantam preocupações quanto à coleta e uso dos dados pessoais.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Foguete da SpaceX deixa rastro em formato de água-viva no céu da Flórida; veja
Nuvem brilhante se forma quando a luz do Sol ilumina gases em grandes altitudes
Mais de 7 toneladas de cocaína são apreendidas em sacos de açúcar de confeiteiro na Colômbia
Apreensão recorde contou com cooperação dos EUA; droga seria vendida por R$ 1 bilhão na Holanda
Real Time Big Data: 59% querem o fim da reeleição para presidente
Pesquisa ouviu 2.000 eleitores entre os dias 15 e 19 de outubro
Pesquisa: Flávio tem 52% e Lula 48% das intenções de voto
Candidatos estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro
Real Time Big Data: 60% são a favor da criação do Ministério da Segurança Pública
Instituto ouviu 2.000 eleitores entre os dias 15 e 19 de outubro
Real Time Big Data: 58% dos brasileiros aprovam perdão da dívida dos MEIs
Parte do eleitorado não entende o que o projeto significa, aponta analista
Ampliação do programa Pé-de-Meia é aceita por 63% dos eleitores, revela Real Time Big Data
O cientista político Bruno Soller destacou que esquerda tenta recuperar espaço perdido entre os jovens
85% do eleitorado defende fim de indicação do presidente para ministros do STF, revela pesquisa
Segundo analista do Real Time Big Data, população enxerga que ‘as indicações têm cada vez mais um teor político e menos técnico’
66% dos eleitores apoiam a classificação de facções criminosas como terroristas
Bruno Soller, analista do Real Time Big Data, explica como a divisão do eleitorado contribuiu para resultado da pesquisa
Nove em cada dez eleitores são favoráveis à redução da maioridade penal, revela pesquisa
Real Time Big Data conduziu estudo com 2.000 pessoas; o cientista político Bruno Soller conclui que o tema consegue unificar lulistas e bolsonaristas
Real Time Big Data: 64% dos brasileiros apoiam fim da escala 6x1
Enquanto eleitorado de Flávio está dividido, base de Lula é a favor da redução da jornada de trabalho
Bruno Soller analisa impacto eleitoral da antecipação dos pagamentos do Bolsa Família
Lula e Flávio Bolsonaro intensificam agendas em busca de votos enquanto campanhas analisam estratégias durante semana decisiva
Vídeo: casal bebe e conversa calmamente durante protestos em Paris
Violência dos atos do fim de semana não foi suficiente para abalar o programa do homem e da mulher
Militar da Força Aérea dos EUA morre após cair de rapel em jogo de futebol americano no Texas
Vítima recebeu atendimento médico no gramado, mas não resistiu; circunstâncias do acidente são investigadas