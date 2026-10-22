Pediatras alertam para riscos da IA em brinquedos

A Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu um alerta sobre os riscos dos brinquedos que utilizam inteligência artificial. Esses dispositivos, cada vez mais comuns, interagem com crianças por meio de conversas automatizadas, mas levantam preocupações quanto à coleta e uso dos dados pessoais.



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