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SP: Teste do pezinho inclui atrofia muscular espinhal

Medida deve beneficiar 470 mil bebês por ano em todos os municípios do estado

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O teste do pezinho realizado na Rede Estadual de Saúde de São Paulo passou a incluir o rastreamento da atrofia muscular espinhal (AME), uma doença genética rara e degenerativa. Esta medida deve beneficiar cerca de 470 mil recém-nascidos anualmente em todo o estado.

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