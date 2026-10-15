SP: Teste do pezinho inclui atrofia muscular espinhal

O teste do pezinho realizado na Rede Estadual de Saúde de São Paulo passou a incluir o rastreamento da atrofia muscular espinhal (AME), uma doença genética rara e degenerativa. Esta medida deve beneficiar cerca de 470 mil recém-nascidos anualmente em todo o estado.



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