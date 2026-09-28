Flagra: preso 'contorcionista' foge após conseguir escapar pelo vão de cela

Um homem conseguiu escapar de uma cela em uma delegacia localizada em Florianópolis (SC). O incidente ocorreu enquanto ele aguardava para ser atendido pelas autoridades locais. A fuga inusitada foi registrada por câmeras e mostrou o detento passando por um espaço estreito da cela.



O vídeo revela que o homem utilizou suas habilidades para contorcer-se através do vão apertado. Ele passou primeiro os braços e a cabeça antes de conseguir deslizar o restante do corpo pelo pequeno espaço. Após sair da cela sem ser notado pelos funcionários presentes no local, ele calçou seus sapatos e deixou as instalações rapidamente.



A Polícia Civil iniciou um processo investigativo com o objetivo de recapturar o fugitivo. Em resposta ao ocorrido, a cela foi interditada e passará por reformas para evitar futuras fugas semelhantes.



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