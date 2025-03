Maior peixe-leão do mundo é capturado em Fernando de Noronha Record News|Do canal Record News no YouTube 12/03/2025 - 10h01 (Atualizado em 13/03/2025 - 08h10 ) twitter

Um peixe-leão com 49 centímetros de comprimento foi capturado em Fernando de Noronha, este deve ser o maior animal dessa espécie já capturado no mundo. A espécie invasora e venenosa, representa uma ameaça ao meio ambiente. Um dos mergulhadores envolvidos nas capturas da espécie concedeu uma entrevista ao Jornal da Record News, Maicon Messias é responsável técnico do Projeto Peixe-Leão da Sea Paradise.

