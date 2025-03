Mais de 400 foragidos são presos em mega operação no RJ Record News|Do canal Record News no YouTube 13/03/2025 - 19h00 (Atualizado em 14/03/2025 - 20h50 ) twitter

Uma mega operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu mais de 400 foragidos por crimes de roubo e latrocínio. Entre os presos, está um dos chefes da segunda maior facção do estado. Luiz Carlos de Lomba, conhecido como "Chocolate", foi preso em uma clínica estética em Itaperuna, no noroeste do estado do Rio. O criminoso era responsável por supervisionar a qualidade da droga vendida pelo grupo criminoso e agia no Complexo da Maré.

