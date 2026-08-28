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Com Fabi Saad, o 'Mulheres Positivas' recebe Martha Leonardis; assista na íntegra

Ex-sócia do BTG Pactual, atual CEO do NewCo investe em projetos sociais e empresariais

Mulheres Positivas|Do R7

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No Mulheres Positivas desta quinta-feira (27), Fabi Saad conversa com Martha Leonardis, CEO do NewCo. A executiva trabalhou por 14 anos em um dos maiores bancos da América Latina, o BTG Pactual, chegando ao posto de sócia antes de decidir mudar sua carreira. Acompanhe!

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