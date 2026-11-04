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'Mulheres Positivas' recebe Carolina Duque, vice-presidente da Lacoste; assista à íntegra

Carol Duque, vice-presidente da Lacoste, abre nova fase nos EUA e introduz o Boost.

Mulheres Positivas|Do R7

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Fabi Saad entrevistou a vice-presidente de RH da Lacoste Carolina Duque no Mulheres Positivas desta terça-feira (3). Recém transferida para operações nos Estados Unidos, a empresária compartilhou dicas de como conquistar promoções no mercado de trabalho. Acompanhe!


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