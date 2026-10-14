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Máquinas automáticas com surpresa viram negócio bilionário

Elas estão espalhadas pelo Japão encantando as crianças e conquistando os adultos

News das 10|Do R7

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O fenômeno das máquinas de cápsulas conhecidas como "gacha" tem conquistado não apenas crianças, mas também muitos adultos no Japão. Este mercado movimenta cerca de 6 bilhões de reais por ano e envolve a compra de miniaturas e réplicas que vêm dentro dessas pequenas esferas.

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